МЮ и Лестер согласовали трансфер Магуайра

Новости спорта: Центрбек близок к переходу в стан манкунианцев.

Манчестер Юнайтед находится на финальной стадии переговоров по защитнику Лестера Харри Магуайру, сообщает gianlucadimarzio.com.

Ранее Магуайр уведомил главного тренера Лисов Брендана Роджерса и своих одноклубников, что намерен покинуть клуб в это трансферное окно. Вчера защитник также пропустил тренировку с Лестером.

Лестер оценивает Магуайра в сумму не менее 100 миллионов евро. В середине июля Манчестер Юнайтед сделал новое предложение по защитнику суммой в 65 миллионов + 24 миллиона в виде бонусов. Напомним, что трансферное окно в Англии закрывается 8 августа.+

В минувшем сезоне Магуайр принял участие в 32 матчах Лестера во всех турнирах, забив 3 гола.

В это трансферное окно МЮ официально объявил о подписании контракта с защитником Кристал Пэлас Аароном Уан-Биссакой, а также приобрел полузащитника Суонси Даниэля Джеймса.

Красные дьяволы стартуют в Премьер-лиге 11 августа домашним матчем против Челси.