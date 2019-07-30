Селезнев вернулся к тренировкам с Малагой

Новости спорта: 34-летний форвард может продолжить выступать за Анчоусов.

Нападающий Малаги Евгений Селезнев вернулся к тренировкам Малаги, сообщает официальный Twitter-аккаунт клуба.

Ранее сообщалось, что Анчоусы намерены провести очистку состава и могут расстаться с Селезневым, который не имеет игровой практики. Контракт украинца в клубом завершился по окончанию прошлого сезона. В услугах Селезнева были заинтересованы турецкие клубы.

Во второй части прошлого сезона 34-летний форвард принял участие в 12 матчах за Малагу (2 — в основе), забитыми мячами так и не отличился.

Ранее Анчоусов покинул еще один нападающий — Густаво Бланко-Лещук вернулся в Шахтер после года аренды в испанской команде.

Сама же Малага испытывает серьезные финансовые трудности, из-за которых уже получила несколько предупреждений от Ла Лиги.

Малага была близка к возвращению в Примеру, но не прошла в стыковых матчах Депортиво.