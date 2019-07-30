Милевский мог перейти в Шахтер

Новости спорта: Артем Милевский сообщил, что в 2013 году мог перейти в Шахтер.

Экс-нападающий Динамо Артем Милевский сообщил, что в 2013 году мог перейти в Шахтер. Форварда приглашал в донецкий клуб капитан Горняков Дарио Срна.

«Мне звонил не Ринат, мне звонил Дарио Срна. Я тогда не тренировался даже. Он и говорит: «Давай мы тебя заберем к себе». Я подумал, через пару часов ему перезвонил и отказался», — цитирует Милевского Dynamomania.com со ссылкой на Youtube-канал КраСава.

«У меня было столько дерби с Шахтером. На тот момент я думал, что переходить из Динамо в Донецк – это позор, и что болельщики будут меня ловить потом. Но если бы я думал, как сейчас думаю, то, наверное, принял бы то предложение».

Милевский отметил, что перешел бы в стан принципиального соперника назло президенту Динамо Игорю Суркису, который плохо относился к нападающему.

«Этот разговор был в феврале, а отношение Игоря Михайловича Суркиса до сентября было ко мне ужасным. Если бы я знал, что так будет, даже ему бы назло перешел в Шахтер».

В Динамо Милевский провел 11 лет, сыграв в 278 поединках во всех турнирах (87 голов). Летом 2013-го Артем покинул киевлян, перейдя в турецкий Газиантепспор. Также нападающий поиграл в Хайдуке, Сплите, Конкордии, Тосно и Кишварде. Сейчас 34-летний украинец выступает за Динамо-Брест.

В нынешнем сезоне Милевский сыграл в 17 поединках за Динамо-Брест во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 3 результативные передачи.