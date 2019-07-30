Скачать
Вторник, 30.07.2019
Украина завоевала 25 медалей на ЕЮОФ-2019
Украина завоевала 25 медалей на ЕЮОФ-2019
Назван гонорар Усика за бой против Такама
Назван гонорар Усика за бой против Такама
Рамирес - Хукер. Видео нокаута
Рамирес - Хукер. Видео нокаута
Динамо - Шахтер: обзор матча за Суперкубок Украины (Видео)
Динамо - Шахтер: обзор матча за Суперкубок Украины (Видео)

Карпаты выйдут из телепула УПЛ

Карпаты выйдут из телепула УПЛ
12:37 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Такое решение львовян может сделать пул каналов "Футбол 1/2" нелегитимным.

Карпаты планируют присоединиться к числу клубов, чьи матчи будут транслироваться на каналах сети «1+1», куда входят «2+2» и «Униан», сообщает Facebook-страница онлайн-шоу «ТаТоТаке».

Две недели назад Карпаты сами проголосовали за единый телепул от каналов «Футбол 1/2», однако теперь отозванный голос львовян может значить, что последний не набирает поддержку 2/3 участников Премьер-лиги, поскольку Карпаты станут пятым клубом, выступающим «против».

Ранее единый телепул не поддержали Динамо, Заря, Днепр-1 и Десна. Президент последней отозвал свой голос после того, как клуб проголосовал «за» формирование объединения.

В прошлом сезоне домашние матчи Карпат транслировались по каналу «ZIK».

Уже завтра Карпаты проведут первый матч сезона УПЛ против Динамо. Встречу должен транслировать телеканал «Футбол 1».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Карпаты, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Телепул.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Американка побила уникальный рекорд в легкой атлетике
02 Гармаш рассказал, как забил победный гол в ворота Шахтера
03 Появились претенденты на Рибери: список клубов
04 Лучший бомбардир в истории Шахтера может вернуться в Бразилию
05 Бэйл разругался с президентом Реала
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь