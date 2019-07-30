Карпаты выйдут из телепула УПЛ

Новости спорта: Такое решение львовян может сделать пул каналов "Футбол 1/2" нелегитимным.

Карпаты планируют присоединиться к числу клубов, чьи матчи будут транслироваться на каналах сети «1+1», куда входят «2+2» и «Униан», сообщает Facebook-страница онлайн-шоу «ТаТоТаке».

Две недели назад Карпаты сами проголосовали за единый телепул от каналов «Футбол 1/2», однако теперь отозванный голос львовян может значить, что последний не набирает поддержку 2/3 участников Премьер-лиги, поскольку Карпаты станут пятым клубом, выступающим «против».

Ранее единый телепул не поддержали Динамо, Заря, Днепр-1 и Десна. Президент последней отозвал свой голос после того, как клуб проголосовал «за» формирование объединения.

В прошлом сезоне домашние матчи Карпат транслировались по каналу «ZIK».

Уже завтра Карпаты проведут первый матч сезона УПЛ против Динамо. Встречу должен транслировать телеканал «Футбол 1».