Бавария задерживает клубную фотосессию из-за Сане

Новости спорта: Немецкий клуб надеется на завершение трансфера вингера Ман Сити.

Мюнхенская Бавария не смешит делать традиционную ежегодную фотосессию команды перед новый сезоном по причине того, что боссы "красных" хотят завершить трансфер вингера Манчестер Сити Лероя Сане. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, руководство Баварии хочет, чтобы 23-летний нападающий был на клубной фотографии с остальными футболистами.

Отметим, ранее главный тренер Ман Сити Хосеп Гвардиола заявил, что не будет удерживать Сане в команде, однако надеется, что немец все-таки останется в стане "горожан".

В минувшем сезоне 23-летний хавбек провел за Сити 43 матча, в которых забил 15 голов и отдал 12 голевых пасов.

Напомним, ранее главный тренер Баварии Нико Ковач рассказал о переговорах с Ман Сити по трансферу Лероя Сане.