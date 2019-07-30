ПСЖ снизил цену на Неймара

Новости спорта: Парижане не хотят включения в сделку игроков Барселоны, настаивая на выплате полной суммы.

ПСЖ снизил цену на форварда Неймара до 180 миллионов евро, сообщает Sport.es.

По информации источника, первоначально ПСЖ запрашивал за бразильца у Барселоны 300 миллионов евро, но снижение цены может повлечь за собой прогресс в переговорах. При этом, парижане не хотят включения в сделку игроков Барселоны ради снижения стоимости трансфера, а настроены получить ее в полном объеме.

Неймар попал в состав делегации ПСЖ в турне по Китаю, но тренируется отдельно от команды. Сообщалось, что бразилец не будет играть в товарищеских матчах за парижан, а также пропустит матч за Суперкубок Франции против Ренна.

Бразилец не хочет оставаться в Париже, о чем ранее сообщил президенту ПСЖ Насеру Эль-Хелаифи. Нападающий намерен вернуться в Барселону, однако каталонцы все еще не сделали конкретного предложения по Неймару.

К тому же, в форварде заинтересован президент Реала Флорентино Перес. Клубы обсуждали между собой обмен Неймара на Гарета Бэйла.

В минувшем сезоне 27-летний Неймар принял участие только в 28 матчах парижан во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 13 результативных передач.

Новый сезон ПСЖ начнет 3 августа, когда в игре за Суперкубок Франции в китайском Шеньжене сыграет против Ренна.