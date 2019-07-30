Минай открыл футбольную академию в Ужгороде

Новости спорта: Юные футболисты Закарпатья смогут получить необходимые знания в новой академии.

Официальный сайт Миная сообщил, что на Закарпатье появится новая Академия футбола. "Это будет уникальное заведение, который обеспечивает учеников всем необходимым, дарит серьезные знания и возможность построить хорошую футбольную карьеру", — гласит заявление клуба.

Академия была создана благодаря поддержке Ужгородской РГА и ФК Минай. Клуб, в свою очередь, заключил официальный договор о сотрудничестве с Академией.

Тренировка юных футболистов будут происходить на базе арен региона — недавно отремонтированном Авангарде в Ужгороде, стадионе Минай и арене в пгт. Среднее.

Академия будет обеспечивать учеников бесплатной экипировкой и инвентарем. Тренировать учеников будут квалифицированные молодые детские тренеры.

Сотрудничество академии с ФК Минай предполагает, что лучшие воспитанники учебного заведения будут переходить в основной состав команд клуба. В планах — создание команды U-19, которая будет соревноваться в чемпионате ДЮФЛ Украины.