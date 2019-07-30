Назван лучший тренер 1-го тура в Первой лиге

Профессиональная футбольная лига признала главного тренера Металлиста 1925 Андрея Демченко лучшим наставником дебютного тура нового чемпионата Первой лиги.
Подопечные Демченко стартовали в сезоне с минимальной победы над финалистом последнего розыгрыша Кубка Украины Ингульцом (1:0).
Матч также стал для Андрея дебютным во главе харьковчан после того, как он сменил на этом посту Александра Горяинова, уволенного по итогам минувшего сезона.
Лучшим тренером тура во Второй лиге, в свою очередь, стал наставник Энергии Олег Федорчук, чья команда обыграла Никополь со счетом 3:1, при этом доигрывая матч вдевятером.е