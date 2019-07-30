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Назван лучший тренер 1-го тура в Первой лиге

Назван лучший тренер 1-го тура в Первой лиге
14:14 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Андрей Демченко признан лучшим наставником дебютного тура нового чемпионата Первой лиги

Профессиональная футбольная лига признала главного тренера Металлиста 1925 Андрея Демченко лучшим наставником дебютного тура нового чемпионата Первой лиги.

Подопечные Демченко стартовали в сезоне с минимальной победы над финалистом последнего розыгрыша Кубка Украины Ингульцом (1:0).

Матч также стал для Андрея дебютным во главе харьковчан после того, как он сменил на этом посту Александра Горяинова, уволенного по итогам минувшего сезона.

Лучшим тренером тура во Второй лиге, в свою очередь, стал наставник Энергии Олег Федорчук, чья команда обыграла Никополь со счетом 3:1, при этом доигрывая матч вдевятером.е

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Футбол, Новости футбола, Андрей Демченко, ФК Металлист 1925.
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