Роналду получил награду "Легенда"

Новости спорта: Криштиану Роналду удостоился премии от испанского издания Marca.

Известное издание Marca отметила нападающего Ювентуса Криштиану Роналду своей премией под названием "Легенда".

Португалец удостоился этой награды за успех в футбольной карьере.

Футболист приехал на церемонию со своей девушкой Джорджиной Родригес и агентом Жорже Мендешем. На мероприятии также присутствовал президент мадридского Реала Флорентино Перес.

"Очень счастлив, что удостоен этой награды от Marca Legend. Спасибо всем, кто помог и продолжает помогать мне в моей карьере", - написал Роналду на странице в Instagram, разместив фото с наградой.