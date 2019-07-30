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Роналду получил награду "Легенда"

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Роналду получил награду "Легенда"
14:18 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Криштиану Роналду удостоился премии от испанского издания Marca.

Известное издание Marca отметила нападающего Ювентуса Криштиану Роналду своей премией под названием "Легенда".

Португалец удостоился этой награды за успех в футбольной карьере.

Футболист приехал на церемонию со своей девушкой Джорджиной Родригес и агентом Жорже Мендешем. На мероприятии также присутствовал президент мадридского Реала Флорентино Перес.

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"Очень счастлив, что удостоен этой награды от Marca Legend. Спасибо всем, кто помог и продолжает помогать мне в моей карьере", - написал Роналду на странице в Instagram, разместив фото с наградой.

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Сборная Португалии, Криштиану Роналду, ФК Ювентус, ФК Реал Мадрид.
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