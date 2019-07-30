Роналду получил награду "Легенда"

Известное издание Marca отметила нападающего Ювентуса Криштиану Роналду своей премией под названием "Легенда".
Португалец удостоился этой награды за успех в футбольной карьере.
Футболист приехал на церемонию со своей девушкой Джорджиной Родригес и агентом Жорже Мендешем. На мероприятии также присутствовал президент мадридского Реала Флорентино Перес.
"Очень счастлив, что удостоен этой награды от Marca Legend. Спасибо всем, кто помог и продолжает помогать мне в моей карьере", - написал Роналду на странице в Instagram, разместив фото с наградой.