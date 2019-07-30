Лига чемпионов: расписание матчей квалификации 30 июля

Во вторник и среду в Европе пройдут ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Лига чемпионов: 2-й раунд квалификации.
Ответные матчи
Вторник, 30 июля
20:00 Маккаби Т-А (Израиль) - Клуж (Румыния)
Первый матч – 0:1
20:00 Нымме Калью (Эстония) - Селтик (Шотландия)
Первый матч – 0:5
20:00 АПОЭЛ (Кипр) - Сутьеска (Черногория)
Первый матч – 1:0
21:00 Валлетта (Мальта) - Ференцварош (Венгрия)
Первый матч – 3:1
21:00 Динамо З (Хорватия) - Сабуртало (Грузия)
Первый матч – 2:0
21:00 Базель (Швейцария) - ПСВ Эйндховен (Нидерланды)
Первый матч – 2:3
21:30 Олимпиакос (Греция) - Виктория Пльзень (Чехия)
Первый матч – 0:0
Среда, 31 июля
19:00 ХИК (Финляндия) - Црвена Звезда (Сербия)
Первый матч – 0:2
20:00 Русенборг (Норвегия) - БАТЭ (Беларусь)
Первый матч – 1:2
20:00 Карабах (Азербайджан) - Дандолк (Ирландия)
Первый матч – 1:1
20:00 АИК (Швеция) - Марибор (Словения)
Первый матч – 1:2
20:45 Копенгаген (Дания) - Нью-Сейнтс (Уэльс)
Первый матч – 2:0