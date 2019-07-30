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Лига чемпионов: расписание матчей квалификации 30 июля

Лига чемпионов: расписание матчей квалификации 30 июля
14:25 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Сегодня состоятся первые ответные матчи 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Во вторник и среду в Европе пройдут ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Лига чемпионов: 2-й раунд квалификации.

Ответные матчи 

Вторник, 30 июля

20:00 Маккаби Т-А (Израиль) - Клуж (Румыния)

Первый матч – 0:1

20:00 Нымме Калью (Эстония) - Селтик (Шотландия)

Первый матч – 0:5

20:00 АПОЭЛ (Кипр) - Сутьеска (Черногория)

Первый матч – 1:0

21:00 Валлетта (Мальта) - Ференцварош (Венгрия)

Первый матч – 3:1

21:00 Динамо З (Хорватия) - Сабуртало (Грузия)

Первый матч – 2:0

21:00 Базель (Швейцария) - ПСВ Эйндховен (Нидерланды)

Первый матч – 2:3

21:30 Олимпиакос (Греция) - Виктория Пльзень (Чехия)

Первый матч – 0:0

Среда, 31 июля

19:00 ХИК (Финляндия) - Црвена Звезда (Сербия)

Первый матч – 0:2

20:00 Русенборг (Норвегия) - БАТЭ (Беларусь)

Первый матч – 1:2

20:00 Карабах (Азербайджан) - Дандолк (Ирландия)

Первый матч – 1:1

20:00 АИК (Швеция) - Марибор (Словения)

Первый матч – 1:2

20:45 Копенгаген (Дания) - Нью-Сейнтс (Уэльс)

Первый матч – 2:0

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УЕФА, Лига Чемпионов, ЛЧ, ФК Селтик, ФК Клуж.
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