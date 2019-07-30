Экс-игрок Шахтера продолжит карьеру в Китае

Новости спорта: Бразильский хавбек перешел в Бэйцзин Гоань.

Центральный полузащитник московского Спартака Фернандо Лукас Мартинс продолжит карьеру в китайскому Бэйцзин Гоань. Об этом сообщает пресс-служба "красно-белых".

Финансовые детали сделки пока неизвестны. По неофициально информации, китайский клуб заплатил за Фернандо не меньше 20 миллионов евро. Спартак уже попрощался с 27-летним бразильцем и пожелал успешного продолжения карьеры.

"Спартак» благодарит игрока за яркий след, оставленный в истории нашего клуба, и за тот позитив, который он каждый день дарил окружающим. Спасибо, Фернандо! Удачи в Пекине!" - говорится в сообщении московского клуба.

Отметим, что Фернандо с 2013 по 2015 год защищал цвета донецкого Шахтера. В стане "горняков" бразилец провел 27 матчей, в которых забил 2 гола. В 2015 году хавбек перешел из Шахтера в Сампдорию за 8 миллионов евро