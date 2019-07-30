Мариуполь вновь арендовал двух игроков Шахтера

Новости спорта: Футболисты вернулись в расположение мариупольского клуба.

Полузащитник Шахтера Вячеслав Чурко и защитник Игорь Кирюханцев следующий сезон проведут на правах аренды в Мариуполе. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

В футболистах был заинтересован главный тренер "азовцев" Александр Бабич. Минувший сезон игроки также провели в Мариуполе.

Стоит отметить, что Мариуполь уже арендовал футболистов Шахтера - Виктора Корниенко, Максима Чеха и Алексея Кащука.

В минувшем сезоне на счету Чурка 28 матчей, в которых он забил 2 гола и отдал 2 голевых паса. В свою очередь Кирюханцев провел 17 матчей в которых отметился 1 голевой передачей.

Напомним, ранее сообщалось, что Мариуполь узнал своего соперника по Лиге Европы.