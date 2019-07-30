Колос в дебютном матче УПЛ обыграл Мариуполь

Новости спорта: Первый гол за команду Костышина в высшей лиге забил Евгений Смирный.

Колос в матче первого тура украинской Премьер-лиги одержал минимальную победу над Мариуполем (2:1).

На 15-й минуте счет в игре открыл нападающий приазовцев Руслан Фомин. Однако в конце первой половины встречи Колосу удалось забить дебютный гол в Премьер-лиге — его автором стал арендованный у Динамо полузащитник Евгений Смирный.

Во втором тайме Виталий Гавриш на 67-й минуте принес новичку УПЛ первую победу в элитном дивизионе Украины.

Видео гола Руслан Фомин, 15 минута

Видео гола Евгений Смирный, 41 минута

Видео гола Виталий Гавриш, 67 минута

Важно отметить, что заканчивал матч Колос в меньшинстве — на 84-й минуте был удален защитник Максим Максименко.

УПЛ, 1-й тур

«Колос» – «Мариуполь» 2:1

Голы: Смирный, 41, Гавриш, 67 – Фомин, 15

«Колос»: Яшков, Мигунов, Максименко, Зозуля, Морозко, Ильин, Смирный (Лысенко, 76), Задоя, Нехтий (Костышин, 82), Милько, Гавриш.

«Мариуполь»: Худжамов, Полегенько, Яворский, Чоботенко, Чех (Дава, 80), Федорчук, Чурко (Путря, 61), Мишнев (Топалов, 76), Вакула, Горбунов, Фомин.

Предупреждения: Вакула (12), Максименко (56), Путря (64), Яворский (65), Ильин (70).

Удаление: Максименко (84).

Во втором туре команда Руслана Костышина на выезде сыграет с Олимпиком, Мариуполь примет Александрию.