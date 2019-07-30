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Швед забил шикарный гол за Селтик в дебютном матче (Видео)

Швед забил шикарный гол за Селтик в дебютном матче (Видео)
22:17 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта: Украинский полузащитник вышел на замену в матче квалификации Лиги чемпионов.

Украинский хавбек «Селтика» Марьян Швед отметился дебютным голом за шотландский клуб.

В матче 2-го раунда квалификации ЛЧ против «Нымме Калью» (2:0) Швед вышел на 70-й минуте, а на третьей компенсированной забил гол.

Таким образом, «Селтик» проходит в следующий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

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Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд, ответная игра

«Нымме Калью – «Селтик» 0:2

Голы: Кулинич, автогол, 10, Швед, 90+3

«Нымме Калью»: Лондак, Удже, Кулинич, Авилов, Маркович, Субботин (Машичев, 79), Тяпкин, Пури, Клейн, Лилиу (Мата, 38), Паур (Иванюшин, 83).

«Селтик»: Гордон, Ралстон, Жюльен, Шимунович, Болинголи-Мбомбо, Битон (Швед, 70), Браун, Морган, Нтчам (Кристи, 84), Джонстон (Синклэйр, 61), Гриффитс.

Предупреждения: Маркович (20), Битон (53).

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УЕФА, Лига Чемпионов, ФК Селтик, Марьян Швед.
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