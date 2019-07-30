Швед забил шикарный гол за Селтик в дебютном матче (Видео)

Украинский хавбек «Селтика» Марьян Швед отметился дебютным голом за шотландский клуб.
В матче 2-го раунда квалификации ЛЧ против «Нымме Калью» (2:0) Швед вышел на 70-й минуте, а на третьей компенсированной забил гол.
Таким образом, «Селтик» проходит в следующий квалификационный раунд Лиги чемпионов.
Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд, ответная игра
«Нымме Калью – «Селтик» 0:2
Голы: Кулинич, автогол, 10, Швед, 90+3
«Нымме Калью»: Лондак, Удже, Кулинич, Авилов, Маркович, Субботин (Машичев, 79), Тяпкин, Пури, Клейн, Лилиу (Мата, 38), Паур (Иванюшин, 83).
«Селтик»: Гордон, Ралстон, Жюльен, Шимунович, Болинголи-Мбомбо, Битон (Швед, 70), Браун, Морган, Нтчам (Кристи, 84), Джонстон (Синклэйр, 61), Гриффитс.
Предупреждения: Маркович (20), Битон (53).