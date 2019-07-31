Лига чемпионов: результаты матчей квалификации 30 июля

Новости спорта: Определилось большинство участников третьего квалификационного раунда.

30 июля прошли ответные матчи второго раунда квалификации Лиги чемпионов.

Определился ряд участников третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Базель сумел по сумме двухматчевого противостояния одолеть ПСВ, Олимпиакос, после ничейного результата в Чехии, разгромил в родных стенах плзеньскую Викторию.

Также без особых проблем свои пары сыграли АПОЭЛ, Динамо Загреб и ЧФР Клуж.

Нымме Калью (Эстония) - Селтик (Шотландия) - 0:2 (первый матч - 0:5)

Голы: Кулинич, автогол, 10, Швед, 90+3 (Видео)

АПОЭЛ — Сутьеска 3:0 (первый матч — 1:0)

Голы: Павлович, 13, 25, 66

Маккаби Тель-Авив — ЧФР Клуж 2:2 (первый матч — 0:1)

Голы: Блэкмен, 15, Коэн, 48 — Кулио, 19 (с пенальти), Рондон, 42

Базель — ПСВ 2:1 (первый матч — 2:3)

Голы: Комерт, 8, Ван Волфсвинкел, 68 — Брума, 23

Базель: Ольмин — Джака (Петретта, 81), Альдерете, Комерт, Видмер — Баланта, Фрай, Ван Волфсвинкел, Дзуффи, Штокер — Айети.

ПСВ: Зут — Садилек, Виргевер, Лукассен, Думфрайс — Росарио, Бергвейн, Гутьеррес, Лосано (Гакпо, 76) — Брума, Мален.

Динамо Загреб — Сабуртало 3:0 (первый матч — 2:0)

Голы: Орсич, 77, Петкович, 88, Ольмо, 90+4

Олимпиакос — Виктория 4:0 (первый матч 0:0)

Голы: Гильерме, 51, Геррего, 70, Ржезник, 73 (автогол), Семеду, 82

Олимпиакос: Са — Элабделлауи, Мерия, Семеду, Цимикас — Гильерме, Бухалакис, Масурас, Вальбуена (Камара, 66), Поденсе (Ранджелович, 85) — Герреро (Эль-Араби, 80).

Виктория: Хрушка — Ржезник, Перника, Брабец, Глоушек — Кавлач (Яношек, 79), Шрошовский, Кайамба (Коваржик, 56), Михалик (Чори, 74), Корич — Крменчик.

Таким образом, в следующий раунд вышли кипрский АПОЭЛ, румынский "Клуж", шотландский "Селтик", хорватское "Динамо" Загреб, венгерский "Ференцварош", швейцарский "Базель" и греческий "Олимпиакос".

Напомним, киевское "Динамо" вступит в борьбу в квалификации с третьего раунда отбора.