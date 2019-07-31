Ференцварош подпишет двух футболистов Шахтера

Новости спорта: Команда Сергея Реброва пополнится еще двумя украинцами.

Ференцварош близок к аренде у Шахтера полузащитника Андрея Тотовицкого и нападающего Андрея Борячука, сообщает footballhub.com.ua.

По информации источника, окончательная договоренность между клубами пока не достигнута, но в приглашении обоих игроков очень заинтересован главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров.

Напомним, что этим летом Ференцварош уже арендовал двух игроков Шахтера — полузащитника Даниила Игнатенко и Александра Зубкова. Также цвета венгерского клуба защищает экс-хавбек Зари Игорь Харатин.

Андрей Борячук в прошлом сезоне на правах аренды из Шахтера выступал за Мариуполь. На счету форварда 28 матчей, в которых он забил 7 мячей. Тренер азовцев Александр Бабич в интервью заявил, что Борячук намерен попробовать свои силы за границей.

Андрей Тотовицкий прошлый сезон провел в Шахтере, но отыграл во всех турнирах лишь 8 матчей, забив 1 мяч.

Ференцварош вчера успешно преодолел второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, пройдя Валлетту (3:1, 1:1). В третьем раунде команда Сергея Реброва будет противостоять загребскому Динамо — первый матч состоится 6 августа в Хорватии.