МЮ нашел замену Лукаку в Италии

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Среда, 31.07.2019
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20:35 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Марио Манджукич вошел в сферу интересов Манчестер Юнайтед.

Нападающий Ювентуса Марио Манджукич вошел в сферу интересов Манчестер Юнайтед, сообщает La Gazzetta dello Sport. Стороны обговорили возможный трансфер.

Ранее интерес к Манджукичу проявляли Бавария и Боруссия Д. Опытный нападающий раздумывает над уходом из Ювентуса после смены главного тренера. Сейчас Старую Синьору возглавляет Маурицио Сарри.

Манджукич выступает за Ювентус с 2015 года. В составе туринцев нападающий 4 раза становился чемпионом Италии. В прошлом сезоне хорват отыграл за Старую синьору 33 поединка во всех турнирах, забив 10 мячей.

Напомним, что Ювентус и Ман Юнайтед близки к громкому обмену футболистами — Ромелу Лукаку переберется в Турин, в то время как Пауло Дибала продолжит карьеру в АПЛ.

Манчестер Юнайтед откроет официальный сезон 11 августа, когда в первом туре английской Премьер-лиги сыграет с Челси. Ювентус, в свою очередь, в стартовом туре Серии А 25 августа на выезде встретится с Пармой.

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ФК Ювентус, Марио Манджукич, Футбол, МЮ, Новости футбола.
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