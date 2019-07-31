МЮ нашел замену Лукаку в Италии

Новости спорта: Марио Манджукич вошел в сферу интересов Манчестер Юнайтед.

Нападающий Ювентуса Марио Манджукич вошел в сферу интересов Манчестер Юнайтед, сообщает La Gazzetta dello Sport. Стороны обговорили возможный трансфер.

Ранее интерес к Манджукичу проявляли Бавария и Боруссия Д. Опытный нападающий раздумывает над уходом из Ювентуса после смены главного тренера. Сейчас Старую Синьору возглавляет Маурицио Сарри.

Манджукич выступает за Ювентус с 2015 года. В составе туринцев нападающий 4 раза становился чемпионом Италии. В прошлом сезоне хорват отыграл за Старую синьору 33 поединка во всех турнирах, забив 10 мячей.

Напомним, что Ювентус и Ман Юнайтед близки к громкому обмену футболистами — Ромелу Лукаку переберется в Турин, в то время как Пауло Дибала продолжит карьеру в АПЛ.

Манчестер Юнайтед откроет официальный сезон 11 августа, когда в первом туре английской Премьер-лиги сыграет с Челси. Ювентус, в свою очередь, в стартовом туре Серии А 25 августа на выезде встретится с Пармой.