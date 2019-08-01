Бешикташ нашел альтернативу Коноплянке

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Четверг, 01.08.2019
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06:30 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: "Бешикташ" намерен перехватить полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле.

«Бешикташ» намерен перехватить полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле у московского «Спартака», в стан которого игрок должен перейти сегодня, 31 июля. Об этом сообщает в своём «твиттере» Transfer Haberleri.

По информации источника, стамбульский клуб сделает «шмелям» своё последнее предложение по 28-летнему хавбеку.

Ранее сообщалось, что «Спартак» арендует Шюррле до окончания сезона-2019/20. Сумма необязательного выкупа, по предварительным данным, составит € 8 млн. «Спартак» будет полностью платить зарплату немцу, которая составляет около € 3 млн в год. Семья футболиста не против того, чтобы переехать в Россию, поскольку супруга игрока Анна Шарыпова родом из Казахстана.

Сезон-2018/19 28-летний Шюррле провёл в аренде в «Фулхэме». За лондонский клуб футболист отыграл 25 матчей. На его счету 6 результативных ударов. Контракт немца с «Боруссией» рассчитан до лета 2021 года. Ранее он играл за «Майнц», «Байер», «Челси» и «Вольфсбург».

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ФК Бешикташ, Футбол, Новости футбола, Евгений Коноплянка, Андре Шюррле.
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