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Официально: Карпаты сменили транслятора своих домашних матчей УПЛ

Официально: Карпаты сменили транслятора своих домашних матчей УПЛ
14:59 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Львовяне определились с телетранслятором своих матчей.

Домашние матчи Карпат в розыгрыше УПЛ 2019/20 будут транслироваться на каналах входящих в медиахолдинг 1+1, сообщает FootballHub на своей странице в Twitter.

Первая трансляция домашнего матча Карпат состоится уже сегодня — в 19:30 львовяне дома будут принимать Динамо в стартовом туре УПЛ.

Напомним, что две недели назад Карпаты сами проголосовали за единый телепул от каналов Футбол 1/2, однако теперь львовяне стали пятым клубом, выступающим «против». Ранее единый телепул не поддержали Динамо, Заря, Днепр-1 и Десна.

Исполнительный директор львовян Ростислав Ящишин уже прокомментировал мотивы выхода Карпат из единого телепула.

В прошлом сезоне домашние матчи Карпат транслировались по каналу «ZIK».

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ФК Карпаты, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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