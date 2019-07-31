Официально: Карпаты сменили транслятора своих домашних матчей УПЛ

Новости спорта: Львовяне определились с телетранслятором своих матчей.

Домашние матчи Карпат в розыгрыше УПЛ 2019/20 будут транслироваться на каналах входящих в медиахолдинг 1+1, сообщает FootballHub на своей странице в Twitter.

Первая трансляция домашнего матча Карпат состоится уже сегодня — в 19:30 львовяне дома будут принимать Динамо в стартовом туре УПЛ.

ОФІЦІЙНО

Усі домашні матчі @FCKarpatyLviv у новому сезоні дивіться на телеканалах групи 1+1



Перший з них - з @DynamoKyiv - вже сьогодні о 19:25 pic.twitter.com/ovR8XULR43 — FootballHub (@FootballHub_Ua) 31 июля 2019 г.

Напомним, что две недели назад Карпаты сами проголосовали за единый телепул от каналов Футбол 1/2, однако теперь львовяне стали пятым клубом, выступающим «против». Ранее единый телепул не поддержали Динамо, Заря, Днепр-1 и Десна.

Исполнительный директор львовян Ростислав Ящишин уже прокомментировал мотивы выхода Карпат из единого телепула.

В прошлом сезоне домашние матчи Карпат транслировались по каналу «ZIK».