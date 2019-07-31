Хачериди прокомментировал слухи о своем переходе в ЦСКА

Новости спорта: Евгений Хачериди опроверг слухи о переходе в московский ЦСКА

Центральный защитник Евгений Хачериди опроверг слухи о переходе в московский ЦСКА.

Украинский футболист заверил, что у него нет предложений от российских клубов, и он рассматривает варианты продолжения карьеры в других чемпионатах.

"Если предложение о переходе в российский клуб поступит, даже не знаю, готов ли рассмотреть его. Варианты продолжения карьеры есть, но предложения не из России", - приводит слова Хачериди Чемпионат.

Напомним, что летом 2018 года Хачериди перешел из Динамо в ПАОК, где не смог закрепиться в основном составе и провел всего 11 матчей.

Ранее сообщалось, что Евгений может вернуться в киевское Динамо.