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Хачериди прокомментировал слухи о своем переходе в ЦСКА

Хачериди прокомментировал слухи о своем переходе в ЦСКА
16:03 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Евгений Хачериди опроверг слухи о переходе в московский ЦСКА

Центральный защитник Евгений Хачериди опроверг слухи о переходе в московский ЦСКА.

Украинский футболист заверил, что у него нет предложений от российских клубов, и он рассматривает варианты продолжения карьеры в других чемпионатах.

"Если предложение о переходе в российский клуб поступит, даже не знаю, готов ли рассмотреть его. Варианты продолжения карьеры есть, но предложения не из России", - приводит слова Хачериди Чемпионат.

Напомним, что летом 2018 года Хачериди перешел из Динамо в ПАОК, где не смог закрепиться в основном составе и провел всего 11 матчей.

Ранее сообщалось, что Евгений может вернуться в киевское Динамо.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Евгений Хачериди, Футбол, РФПЛ, Новости футбола.
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