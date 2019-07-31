ФИФА назвала 10 номинантов на звание Лучшего тренера года

Новости спорта: В списке 5 клубных наставников и 5 тренеров национальных сборных.

Международная федерация футбола (ФИФА) огласила список из десяти кандидатов на премию «Лучший тренер мужской команды».

В топ-10 вошли:

1. Джамель Бельмади - главный тренер сборной Алжира

2. Дидье Дешам - главный тренер сборной Франции

3. Марсело Гальярдо - главный тренер «Ривер Плейт»

4. Рикардо Гарека - главный тренер сборной Перу

5. Пеп Гвардиола - главный тренер «Манчестер Сити»

6. Юрген Клопп - главный тренер «Ливерпуля»

7. Маурисио Почеттино - главный тренер «Тоттенхэма»

8. Фернанду Сантуш - главный тренер сборной Португалии

9. Эрик тен Хаг - главный тренер «Аякса»

10. Тите - главный тренер сборной Бразилии

Отметим, что отбор проводился по результатам работы тренеров в период с 16 июля 2018 года по 19 июля 2019 года.

Пользователи официального сайта ФИФА могут отдать свои голоса за тройку лучших (5, 3 и 1 балл соответственно) и наряду с тренерами и капитанами сборных, а также журналистами повлиять на выбор победителя.