ФИФА назвала 10 номинантов на звание Лучшего тренера года

Международная федерация футбола (ФИФА) огласила список из десяти кандидатов на премию «Лучший тренер мужской команды».
В топ-10 вошли:
1. Джамель Бельмади - главный тренер сборной Алжира
2. Дидье Дешам - главный тренер сборной Франции
3. Марсело Гальярдо - главный тренер «Ривер Плейт»
4. Рикардо Гарека - главный тренер сборной Перу
5. Пеп Гвардиола - главный тренер «Манчестер Сити»
6. Юрген Клопп - главный тренер «Ливерпуля»
7. Маурисио Почеттино - главный тренер «Тоттенхэма»
8. Фернанду Сантуш - главный тренер сборной Португалии
9. Эрик тен Хаг - главный тренер «Аякса»
10. Тите - главный тренер сборной Бразилии
Отметим, что отбор проводился по результатам работы тренеров в период с 16 июля 2018 года по 19 июля 2019 года.
Пользователи официального сайта ФИФА могут отдать свои голоса за тройку лучших (5, 3 и 1 балл соответственно) и наряду с тренерами и капитанами сборных, а также журналистами повлиять на выбор победителя.