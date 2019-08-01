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ПСЖ поставил ультиматум Неймару

ПСЖ поставил ультиматум Неймару
03:55 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Руководство парижан обсудит условия на встрече с бразильским игроком.

ПСЖ готово пойти на уступки своему нападающему Неймару в случае, если тот готов остаться в клубе еще на один сезон.

Учитывая, что в текущее трансферное окно у парижан остается мало времени для осуществления трансфера, руководство клуба решило предпринять попытку уговорить футболиста остаться в команде.

По информации Sport.es, на запланированной встрече спортивный директор ПСЖ Леонардо расскажет об уступках, на которые готов пойти клуб.

Так, руководство ПСЖ пообещает игроку следующим летом снизить финансовые требования по трансферу. В клубе считат такой исход самым выгодным для обеих сторон.

Ранее сообщалось, что ПСЖ не хочет отпускать Неймара в Барселону.

Напомним, что Неймар перешел из Барселоны в ПСЖ летом 2017 года за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории.

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ПСЖ, ФК Барселона, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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