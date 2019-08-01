ПСЖ поставил ультиматум Неймару

ПСЖ готово пойти на уступки своему нападающему Неймару в случае, если тот готов остаться в клубе еще на один сезон.
Учитывая, что в текущее трансферное окно у парижан остается мало времени для осуществления трансфера, руководство клуба решило предпринять попытку уговорить футболиста остаться в команде.
По информации Sport.es, на запланированной встрече спортивный директор ПСЖ Леонардо расскажет об уступках, на которые готов пойти клуб.
Так, руководство ПСЖ пообещает игроку следующим летом снизить финансовые требования по трансферу. В клубе считат такой исход самым выгодным для обеих сторон.
Ранее сообщалось, что ПСЖ не хочет отпускать Неймара в Барселону.
Напомним, что Неймар перешел из Барселоны в ПСЖ летом 2017 года за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории.