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Фиорентина подписала полузащитника Барселоны

Фиорентина подписала полузащитника Барселоны
19:14 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Ганец Кевин-Принс Боатенг подписал с Фиалками двухлетнее соглашение.

Фиорентина приобрела полузащитника Сассуоло Кевина-Принс Боатенга, гласит заявление на официальном сайте клуба.

Контракт с 32-летним игроком рассчитан на два года. Сассуоло получил за Боатенга 1 миллион евро.

Напомним, что вторую часть прошлого сезона Кевин-Принс Боатенг отыграл в составе Барселоны — за каталонцев ганец провел лишь 4 игры, и по окончанию арендного срока вернулся в Сассуоло.

Боатенг известен по выступлениям за многие европейские клубы, включая Герту, Тоттенхэм, Боруссию Дортмунд, Портсмут, Милан, Шальке, Лас-Пальмас и Айнтрахт.

Ранее сообщалось, что Фиалки могут подписать еще одного игрока Сассуоло — защитника Поля Лирола. Фиорентина также обратила свое внимание на экс-нападающего Тоттенхэма Фернандо Льоренте и бывшего форварда Марселя Марио Балотелли. Помимо этого, Фиалки хотят подписать полузащитника Барселоны Рафинью Алькантару.

Официально новый сезон Фиорентина откроет 25 августа, когда в стартовом туре Серии А дома будет принимать Наполи.

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Серия А, ФК Фиорентина, Футбол, Кевин-Принс Боатенг.
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