Борнмут может ослабить соперника Динамо

Новости спорта: Вингер Брюгге Арно Данджума Груневелд близок к переезду в Англию.

Борнмут находится на продвинутой стадии переговоров с Брюгге по вингеру Арно Груневелду, сообщает Sky Sports. Потенциальный трансфер оценивается в 13,7 млн фунтов.

Груневелд воспитывался в ПСВ, после чего в 2016 году перебрался в Неймеген. Прошлым летом он стал игроком Брюгге.

В своем первом сезоне в Брюгге Груневелд забил шесть голов и сделал четыре ассиста. Он помог команде занять второе место в чемпионате. Арно является одним из лидеров команды, которая сразится с киевским Динамо в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

Арно должен стать четвертым новичком Борнмута этим летом после Ллойда Келли, Джека Стейси и Филиппа Биллинга.