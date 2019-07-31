Днепр-1 победил Олимпик в своем первом матче в УПЛ

Новости спорта: Оба мяча встречи хозяева забили в первые 10 минут.

Дебютант УПЛ Днепр-1 в своем первом матче в истории в чемпионате Украины уверенно победил Олимпик — 2:0.

Уже на 2-й минуте игры исторический первый гол для команды в Премьер-лиге забил арендованный у Динамо Сергей Булеца.

Удвоили преимущество подопечные Михайленко на 9-й минуте — отличился Владислав Супряга.

В оставшееся время игры команда Жулио Сезара не сумела забить хотя бы один гол, не говоря уже о возможности добыть ничью.

Во втором туре УПЛ Днепр-1 сыграет на выезде с Зарей, Олимпик дома примет Колос.