Реал с Луниным в составе обыграл Фенербахче

Новости спорта: Украинский голкипер вышел на замену во втором тайме.

Сегодня, 31 июля, мадридский Реал сыграл с Фенербахче в матче за третье место товарищеского турнира Audi Cup.

Подопечные Зинедина Зидана смогли одолеть своих соперников со счетом 5:3.

Украинский вратарь Андрей Лунин не попал в основной состав Реала на этот матч, однако вышел после перерыва при счете 2:2, заменив Кейлора Наваса.

На 59-ой минуте второго тайма украинец не смог парировать дальний удар турецкого хавбека Озана Туфана и пропустил гол. Последние полчаса встречи Лунин не дал соперникам поразить его ворота.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин попал в список футболистов, от которых Реал планирует избавиться до конца трансферного окна.