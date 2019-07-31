Вест Хэм с Ярмоленко разгромил Герту в контрольном матче

Новости спорта: Андрей Ярмоленко провел полчаса на поле в спарринге лондонцев против берлинской Герты.

Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко провел полчаса на поле в спарринге лондонцев против берлинской Герты.

Игрок вышел на поле на 60-й минуте, заменив Джека Уилшира и результативными действиями в оставшееся время матча не отличился.

Сам матч получился феерическим: команда Мануэля Пеллегрини победила немцев со счетом 5:3, причем 3 гола было забито уже после выхода Ярмоленко на поле.

Напомним, что Андрей недавно восстановился после травмы ахилла и успел провести первый матч в футболке Молотобойцев с октября прошлого года 11 июля.

Сезон 2019/20 в английской Премьер-лиге Вест Хэм открывает на своем поле на Лондон Стэдиум в субботу 10 августа — в гости приезжает Манчестер Сити.