ФИФА назвала 10 претендентов на звание лучшего футболиста мира

Новости спорта: В списке 10 фамилий и ни одного бразильца.

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила список из 10 футболистов, претендующих на звание лучшего игрока в мире. Об этом сообщает сайт ФИФА.

В список вошли: аргентинец Лионель Месси ("Барселона"), португалец Криштиану Роналду ("Ювентус"), француз Килиан Мбаппе («ПСЖ»), бельгиец Эден Азар ("Реал"), голландцы Маттейс де Лигт ("Ювентус"), Верджил ван Дейк («Ливерпуль») и Фрэнки де Йонг («Барселона»), англичанин Харри Кейн ("Тоттенхэм"), сенегалец Садио Мане («Ливерпуль») и египтянин Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Проголосовать за своего кандидата может любой зарегистрированный пользователь на сайте Fifa.com.

В прошлом году обладателем премии стал полузащитник «Реала» Лука Модрич, который на этот раз даже не вошел в список из лучших 10 игроков.

Официальное объявление победителя состоится 23 сентября в оперном театре La Scala в Милане.