Скачать
Четверг, 01.08.2019
Михаэль Шумахер смотрит Формулу-1
Михаэль Шумахер смотрит Формулу-1
Бокс: расписание боев на август 2019
Бокс: расписание боев на август 2019
Лига чемпионов: результаты матчей 31 июля
Лига чемпионов: результаты матчей 31 июля
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе

Сегодня Заря сыграет против Будучности в квалификации Лиги Европы

Сегодня Заря сыграет против Будучности в квалификации Лиги Европы
08:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Заря

Новости спорта: "Заря" сегодня принимает "Будучность" в ответном матче Лиги Европы УЕФА.

Футболисты луганской "Зари" в четверг, 1 августа, проведут ответный поединок второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против черногорской команды "Будучность".

Матч "Заря" - "Будучность" состоится на 12-тысячной "Славутич-Арене" в Запорожье и начнется в 19.00. Прямая тарнсляция на канале УНИАН.

Встречу будут обслуживать арбитры из Ирландии во главе с Нилом Дойлом.

Напомним, первая игра в Подгорице завершилась со счетом 3:1 в пользу "Зари".

Лига чемпионов: результаты матчей 31 июля

Победитель противостояния по сумме двух матчей сыграет в третьем отборочном раунде Лиги Европы УЕФА с лучшей командой пары ЦСКА (Болгария) - "Осиек" (Хорватия). В домашнем матче в Софии ЦСКА одержал минимальную победу (1:0).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УЕФА, Лига Европы, ФК Заря, УПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: результаты матчей 31 июля
02 Реал с Луниным в составе обыграл Фенербахче
03 Макгрегор готов к возвращению в октагон
04 ПСЖ поставил ультиматум Неймару
05 Бетербиев рассказал, за счет чего победит Гвоздика
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь