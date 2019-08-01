Сегодня Заря сыграет против Будучности в квалификации Лиги Европы

Новости спорта: "Заря" сегодня принимает "Будучность" в ответном матче Лиги Европы УЕФА.

Футболисты луганской "Зари" в четверг, 1 августа, проведут ответный поединок второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против черногорской команды "Будучность".

Матч "Заря" - "Будучность" состоится на 12-тысячной "Славутич-Арене" в Запорожье и начнется в 19.00. Прямая тарнсляция на канале УНИАН.

Встречу будут обслуживать арбитры из Ирландии во главе с Нилом Дойлом.

Напомним, первая игра в Подгорице завершилась со счетом 3:1 в пользу "Зари".

Победитель противостояния по сумме двух матчей сыграет в третьем отборочном раунде Лиги Европы УЕФА с лучшей командой пары ЦСКА (Болгария) - "Осиек" (Хорватия). В домашнем матче в Софии ЦСКА одержал минимальную победу (1:0).