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Хацкевич - о возвращении Цыганкова на футбольное поле

Хацкевич - о возвращении Цыганкова на футбольное поле
09:13 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Александр Хацкевич рассказал о состоянии полузащитника Виктора Цыганкова.

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал о состоянии полузащитника Виктора Цыганкова, который вернулся после восстановления и принял участие в матче против Карпат.

"Виктора стоит поздравить с возвращением на поле. Он пропустил достаточно много времени. Конечно, его функциональное состояние пока не оптимально, но через промежуток игрового времени он будет набирать кондиции. Это игрок, который нужен нам как в следующем матче, так и в последующих играх", - сказал Хацкевич.

Кроме того, наставник проанализировал первый матч команды в новом сезоне УПЛ - 2019/20, который завершился в пользу киевлян - 0:2.

"Поздравляю всех с началом чемпионата, а нашу команду с победой и тремя очками. Начало хорошее. Да, мы владели преимуществом в первом тайме и имели два хороших момента - у Гармаша после ошибки голкипера и Беседина после стандартного положения, когда он не замкнул мяч в пустые ворота. Возможно, сам гол был нелогичным - прострел, рикошет... Но мы реализовали стандартное положение. В первые 15 минут второго тайма мы должны были уже закрывать эту игру. Подумали, что будет легко, но мы играли всего три дня назад игру за Суперкубок, где отдали немало эмоций.

Поле было в прекрасном состоянии, но с нашей стороны брак был большой даже в простых ситуациях. Где-то нужно было контролировать темп игры, но понятно, что сейчас в первом туре много эмоций, желания у игроков.

В целом игра мне понравилось, потому что мяч практически не задерживался в центре поля - были атаки как на наши ворота, так и на ворота соперников. К тому же, в матчах первых туров главное - результат", - цитирует Хацкевича официальный сайт Динамо.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Виктор Цыганков.
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