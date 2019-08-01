Лига Европы: расписание матчей 1 августа

Сегодня будет сыграно множество матчей квалификации Лиги Европы - определятся участники 3-го раунда.
Лига Европы. 2-й квалифай-раунд. Ответные матчи
ЧЕТВЕРГ, 1 АВГУСТА
17:00 Астана (Казахстан) - Санта-Колома (Андорра)
Первый матч – 0:0
17:00 Ордабасы (Казахстан) - Млада Болеслав (Чехия)
Первый матч – 1:1
17:30 Кайрат (Казахстан) - Хапоэль Б-Ш (Израиль)
Первый матч – 0:2
18:00 Вииторул (Румыния) - Гент (Бельгия)
Первый матч – 3:6
19:00 КуПС (Финляндия) - Легия (Польша)
Первый матч – 0:1
19:00 Заря (Украина) - Будучность (Черногория) УНИАН
Первый матч – 3:1
19:15 Университатя Кр (Румыния) - Гонвед (Венгрия)
Первый матч – 0:0
19:30 Рига (Латвия) - Пяст (Польша)
Первый матч – 2:3
19:30 Левски (Болгария) - АЕК Ларнака (Кипр)
Первый матч – 0:3
19:30 Дебрецен (Венгрия) - Торино (Италия)
Первый матч – 0:3
19:30 Хеккен (Швеция) - АЗ Алкмар (Нидерланды)
Первый матч – 0:0
20:00 Шериф (Молдавия) - Партизани (Албания)
Первый матч – 1:0
20:00 Лиепая (Латвия) - Норрчепинг (Швеция)
Первый матч – 0:2
20:00 Мальме (Швеция) - Домжале (Словения)
Первый матч – 2:2
20:00 Вадуц (Лихтенштейн) - Фехервар (Венгрия)
Первый матч – 0:1
20:00 Нефтчи (Азербайджан) - Арсенал Т (Россия)
Первый матч – 1:0
20:00 Динамо Тб (Грузия) - Габала (Азербайджан)
Первый матч – 2:0
20:00 Клаксвик (Фареры) - Люцерн (Швейцария)
Первый матч – 0:1
20:00 Зриньски (Босния и Герцеговина) - Утрехт (Нидерланды)
Первый матч – 1:1
20:00 Атромитос (Греция) - ДАК 1904 (Словакия)
Первый матч – 2:1
20:00 Яблонец (Чехия) - Пюник (Армения)
Первый матч – 1:2
20:00 Маккаби Х (Израиль) - Страсбург (Франция)
Первый матч – 1:3
20:00 АЕЛ (Кипр) - Арис (Греция)
Первый матч – 0:0
20:00 Аполлон Л (Кипр) - Шэмрок Роверс (Ирландия)
Первый матч – 1:2
20:30 Лудогорец (Болгария) - Валур (Исландия)
Первый матч – 1:1
20:30 Брондбю (Дания) - Лехия (Польша)
Первый матч – 1:2
20:30 Прогрес (Люксембург) - Рейнджерс (Шотландия)
Первый матч – 0:2
20:45 Эсбьерг (Дания) - Шахтер С (Беларусь)
Первый матч – 0:2
21:00 Олимпия Л (Словения) - Йени Малатьяспор (Турция)
Первый матч – 2:2
21:00 Гзира Юнайтед (Мальта) - Вентспилс (Латвия)
Первый матч – 0:4
21:30 Штурм (Австрия) - Хеугесунн (Норвегия)
Первый матч – 0:2
21:30 Айнтрахт Ф (Германия) - Флора (Эстония)
Первый матч – 1:2
21:30 Стяуа (Румыния) - Алашкерт (Армения)
Первый матч – 3:0
21:45 Линфилд (Сев. Ирландия) - ХБ Торсхавн (Фареры)
Первый матч – 2:2
21:45 Осиек (Хорватия) - ЦСКА С (Болгария)
Первый матч – 0:1
21:45 Абердин (Шотландия) - Чихура (Грузия)
Первый матч – 1:1
21:45 Спартак Тр (Словакия) - Локомотив Пл (Болгария)
Первый матч – 0:2
22:00 Крузейдерс (Северная Ирландия) - Вулверхэмптон (Англия)
Первый матч – 0:2
22:00 Витория Гимарайнш (Португалия) - Женесс (Люксембург)
Первый матч – 1:0
22:00 Партизан (Сербия) - Коннас Куэй (Уэльс)
Первый матч – 1:0
22:15 Стьярнан (Исландия) - Эспаньол (Испания)
Первый матч – 0:4
Напомним, Лигу Европы-2018/19 выиграл "Челси"