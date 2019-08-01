Бавария намерена подписать Сане

Новости спорта: 23-летний полузащитник является приоритетом для мюнхенцев на трансферном рынке.

Бавария направила Манчестер Сити предложение о трансфере полузащитника Лероя Сане, сообщает Bild.

Предложенная сумма и детали личного контракта Сане не разглашаются. Переговоры между клубами должны перейти в активную фазу на следующей неделе.

Напомним, что в конце мая Бавария сделала предложение Горожанам по трансферу Сане в размере 80 миллионов евро, однако английский клуб отказался продавать полузащитника сборной Германии за такую сумму. Тренер Сити Пеп Гвардиола выразил надежду, что Сане продолжит выступать в его команде.

Уверенность в подписании Сане выразил главный тренер мюнхенцев Нико Ковач, а Бавария даже отложила клубную фотосессию в ожидании трансфера полузащитника.

Также сообщалось, что в случае ухода Лероя Сане Манчестер Сити предпримет попытку подписать полузащитника Реал Сосьедада Микеля Оярсабаля.

Всего за Ман Сити во всех турнирах сезона 2018/2019 полузащитник провел 47 матчей, в которых забил 16 мячей и сделал 18 ассистов.

Бавария в прошлом сезоне выиграла чемпионат и Кубок Германии. Новый сезон команда Нико Ковача начнет 3 августа, когда разыграет Суперкубок Германии с дортмундской Боруссией.