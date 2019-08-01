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Букмекеры дали прогноз на матч Заря - Будучность

Букмекеры дали прогноз на матч Заря - Будучность
11:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Заря

Новости спорта: Букмекеры дали прогноз на игру "Заря" - "Будучность" в отборе Лиги Европы УЕФА.

В четверг, 1 августа, футболисты луганской "Зари" проведут в Запорожье ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против черногорской команды "Будучность".

Букмекеры считают "Зарю" тотальным фаворитом игры.

Лидер букмекерского дела - контора William Hill победу луганчан оценивает коэффициентом 1,24, ничейный результат - 5,80, выездной успех "Будучности" - 11,00.

Конечно, такой прогноз учитывает и тот факт, что в первой встрече команд в Подгорице подопечные Виктора Скрипника сумели обыграть вице-чемпиона Черногории с комфортным счетом 3:1.

25 июля на стадионе "Под Горицом" в составе "Зари" отличились Артем Громов (16-я, 19-я минуты) и Леван Арвеладзе (82); ву"Будучности" - Михайло Перович (60),

Ответный матч будут обслуживать арбитры из Ирландии во главе с Нилом Дойлом.

Поединок, который начнется на запорожский "Славутич-Арене" в 19.00, в прямом эфире будет транслировать телеканал "Униан".

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Победитель противостояния по сумме двух матчей сыграет в третьем отборочном раунде Лиги Европы УЕФА с лучшей командой пары ЦСКА (Болгария) - "Осиек" (Хорватия). В домашнем матче в Софии ЦСКА выиграл (1:0).

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УЕФА, Лига Европы, ФК Заря, ФК Будучность.
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