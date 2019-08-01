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Зинченко попал в список самых дорогих левых защитников АПЛ

Зинченко попал в список самых дорогих левых защитников АПЛ
13:19 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Первый в списке левый бек Ливерпуля Эндрю Робертсон.

Украинский футболист Манчестер Сити Александр Зинченко вошел в десятку в рейтинге ресурса Transfermarkt по стоимости левых защитников английской Премьер-лиги.

Трансферная стоимость 22-летнего игрока возросла до 20 миллионов евро, что позволило ему подняться столь высоко. Зинченко с 20 миллионами трансферной стоимости делит 9-11 место с Сеадом Колашинацом (Арсенал) и Джони Отто (Вулверхэмптон).

Первое место среди левых защитников занимает Эндрю Робертсон (Ливерпуль, 60 миллионов евро), далее идут Маркос Алонсо (Челси, 40) и Бенджамен Менди (Ман Сити, 35).

Девушка Зинченко покинула каналы Футбол 1/2

В минувшем сезоне украинец провел в составе Горожан 29 матчей во всех турнирах, забив 1 гол и сделав 5 ассистов.

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ФК Манчестер Сити, АПЛ, Новости спорта, Александр Зинченко.
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