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Брюгге продало очередного футболиста перед матчами с Динамо

Брюгге продало очередного футболиста перед матчами с Динамо
14:08 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Соперник Динамо в Лиге чемпионов продал уже второго футболиста в клуб АПЛ.

Астон Вилла на официальном сайте объявила о переходе полузащитника Брюгге Марвелуса Накамбы. Условия трансфера пока не разглашаются.

На прошлой неделе издание The Telegraph сообщало, что Вилланы заплатят Брюгге за 24-летнего зимбабвийца 11 миллионов фунтов стерлингов.

В июле Астон Вилла подписала еще одного футболиста бельгийского клуба, форварда Уэсли, который стал самым дорогим трансфером в истории Львов. За переход бразильца Вилланы заплатили Брюгге 25 миллионов евро.

Астон Вилла этим летом потратила на трансферы свыше 100 миллионов фунтов. Новый сезон для Львов в Премьер-лиге начнется выездным матчем против Тоттенхэма 10 августа.

Сегодня еще один футболист покинул Брюгге — вингер Арно Груневелд перешел в Борнмут.

Напомним, что на следующей неделе Брюгге и Динамо проведут первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок состоится 6 августа в Бельгии, а ответная встреча пройдет через неделю, 13 августа, в Киеве.

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Футбол, ФК Брюгге, Новости футбола, Марвелус Накамба.
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