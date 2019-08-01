Брюгге продало очередного футболиста перед матчами с Динамо

Астон Вилла на официальном сайте объявила о переходе полузащитника Брюгге Марвелуса Накамбы. Условия трансфера пока не разглашаются.
На прошлой неделе издание The Telegraph сообщало, что Вилланы заплатят Брюгге за 24-летнего зимбабвийца 11 миллионов фунтов стерлингов.
В июле Астон Вилла подписала еще одного футболиста бельгийского клуба, форварда Уэсли, который стал самым дорогим трансфером в истории Львов. За переход бразильца Вилланы заплатили Брюгге 25 миллионов евро.
Астон Вилла этим летом потратила на трансферы свыше 100 миллионов фунтов. Новый сезон для Львов в Премьер-лиге начнется выездным матчем против Тоттенхэма 10 августа.
Сегодня еще один футболист покинул Брюгге — вингер Арно Груневелд перешел в Борнмут.
Напомним, что на следующей неделе Брюгге и Динамо проведут первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок состоится 6 августа в Бельгии, а ответная встреча пройдет через неделю, 13 августа, в Киеве.