МЛС Олл-Старс - Атлетико. Видеообзор матча

МЛС Олл-Старс - Атлетико Мадрид 0:3
Голы: Льоренте, 43, Фелиш, 85, Коста, 90+3.
МЛС: Гузан (Блейк, 30) - Зуси (Метанир, 46), Циммерман (Швайнштайгер, 46), Хеджес (Л. Гонсалес, 46), Лоуренс (Кайе, 46) - Чара (М. Моралес, 46) - Вела (Лодейро, 46), Посуэло (дос Сантос, 46), Руни (Г. Мартинес, 46), Нани (Росси, 46) - Ибрагимович (Д. Мартинес, 30).
Атлетико: Адан (Облак, 65) - Исаак (Фелиш, 57), Фелипе (Савич, 56), Эрмосо (Монтеро, 58), Санчес (Лемар, 58) - Санабрия (Мойя, 35 (Лоди, 59)), Льоренте (Сауль, 57), Эррера (Коке, 57), Витоло (Триппьер, 57) - Корреа (Д. Коста, 56), Рикельме (Камельо, 58).