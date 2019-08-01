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Четверг, 01.08.2019
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МЛС Олл-Старс - Атлетико. Видеообзор матча

МЛС Олл-Старс - Атлетико. Видеообзор матча
15:52 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Команда Диего Симеоне легко обыграла американских звезд.

МЛС Олл-Старс - Атлетико Мадрид 0:3

Голы: Льоренте, 43, Фелиш, 85, Коста, 90+3.

МЛС: Гузан (Блейк, 30) - Зуси (Метанир, 46), Циммерман (Швайнштайгер, 46), Хеджес (Л. Гонсалес, 46), Лоуренс (Кайе, 46) - Чара (М. Моралес, 46) - Вела (Лодейро, 46), Посуэло (дос Сантос, 46), Руни (Г. Мартинес, 46), Нани (Росси, 46) - Ибрагимович (Д. Мартинес, 30).

Атлетико: Адан (Облак, 65) - Исаак (Фелиш, 57), Фелипе (Савич, 56), Эрмосо (Монтеро, 58), Санчес (Лемар, 58) - Санабрия (Мойя, 35 (Лоди, 59)), Льоренте (Сауль, 57), Эррера (Коке, 57), Витоло (Триппьер, 57) - Корреа (Д. Коста, 56), Рикельме (Камельо, 58).

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