Скачать
Четверг, 01.08.2019
Сегодня Заря сыграет против Будучности в квалификации Лиги Европы
Сегодня Заря сыграет против Будучности в квалификации Лиги Европы
Бокс: расписание боев на август 2019
Бокс: расписание боев на август 2019
Лига чемпионов: результаты матчей 31 июля
Лига чемпионов: результаты матчей 31 июля
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе

Швед - о своем дебютном голе за Селтик

Швед - о своем дебютном голе за Селтик
14:40 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Эмоциональные комментарии украинского легионера.

Хавбек "Селтика" Марьян Швед для клубного сайта шотландского клуба рассказал про свой первый гол в новой команде.

- Только я получил мяч, знал, что хочу забить. Это очень важный гол для меня, как в карьере в "Селтике", так и в целом. Был в восторге, когда все же мяч оказался в сетке.

Думаю, это было видно по моему празднованию. Люблю фанатов "Селтика".

Тренер остался доволен всей командой после матча. Мы были рады победе, 7:0 по сумме двух матчей. Леннон – очень хороший тренер, он доверяет мне. Независимо от соперника, надеюсь, мой первый гол за "Селтик" – лишь первый из многих, – сказал Швед.

Напомним, что украинский хавбек отметился голом в ворота эстонского "Нымме Калью" в матче второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Швед появился на поле на 70-й минуте, а в компенсированное ко второму тайму время установил окончательный счет матча - 2:0 в пользу "Селтика".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, ФК Селтик, Новости футбола, Марьян Швед.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: результаты матчей 31 июля
02 Макгрегор готов к возвращению в октагон
03 Бокс: расписание боев на август 2019
04 Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе
05 ПСЖ поставил ультиматум Неймару
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь