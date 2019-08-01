Швед - о своем дебютном голе за Селтик

Новости спорта: Эмоциональные комментарии украинского легионера.

Хавбек "Селтика" Марьян Швед для клубного сайта шотландского клуба рассказал про свой первый гол в новой команде.

- Только я получил мяч, знал, что хочу забить. Это очень важный гол для меня, как в карьере в "Селтике", так и в целом. Был в восторге, когда все же мяч оказался в сетке.

Думаю, это было видно по моему празднованию. Люблю фанатов "Селтика".

Тренер остался доволен всей командой после матча. Мы были рады победе, 7:0 по сумме двух матчей. Леннон – очень хороший тренер, он доверяет мне. Независимо от соперника, надеюсь, мой первый гол за "Селтик" – лишь первый из многих, – сказал Швед.

Напомним, что украинский хавбек отметился голом в ворота эстонского "Нымме Калью" в матче второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Швед появился на поле на 70-й минуте, а в компенсированное ко второму тайму время установил окончательный счет матча - 2:0 в пользу "Селтика".