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Игроки Динамо повторили трюк с ударом от ворот (Видео)

Игроки Динамо повторили трюк с ударом от ворот (Видео)
15:02 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Карпаты

Новости спорта: Бойко и Бурда повторили трюк Бенфики с нововведением в розыгрыше мяча при ударе от ворот.

С 1 июня 2019 года вступила в силу новая редакция правил футбола. Одно из важных нововведений — теперь игрок может касаться мяча сразу после розыгрыша удара от ворот в пределах штрафной площади.

В Украине одними из первых испробовали розыгрыш удара от ворот в пределах штрафной футболисты Шахтера и Динамо в матче за Суперкубок Украины Favorit 2019.

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Но есть один трюк при вводе мяча от ворот, который динамовцы (Денис Бойко и Никита Бурда) использовали в матче 1-го тура УПЛ против Карпат. Для ухода от прессинга соперника у своей штрафной вратарь отдает мяч партнеру по воздуху и получает мяч в руки касанием головой или другой частью тела (конечно же, кроме ног и рук).

Первыми или одними из первых в мире, кто испробовал данный трюк, были футболисты Бенфики, которые положили начало мировому тренду после матча с Миланом на Международном кубке чемпионов.

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ФК Динамо (Киев), ФК Карпаты, УПЛ, Новости футбола.
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