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Реал предложил Лунина новичку Примеры

Реал предложил Лунина новичку Примеры
17:40 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Вратарь Реала Андрей Лунин может провести следующий сезон в Мальорке.

По информации источника, "сливочные" предложили новичку испанской Ла Лиги арендовать украинского голкипера. Об этом сообщает Fichajes.

Поскольку второй вратарь Реала Кейлор Навас отказался покидать клуб, а бельгиец Тибо Куртуа будет основным голкипером в следующем сезоне, Лунину нужно искать новую команду. Боссы мадридского клуба хотят, чтобы украинец не сидел на скамейке запасных, а получал игровое время.

Именно поэтому руководство "сливочных" планирует отдать Лунина в аренду в Мальорку. Сообщается, что представители новичка Ла Лиги раздумывают над предложением Реала.

Отметим, что Лунин перешел в Реал из Зари летом 2018 года, но сезон провел в аренде в Леганесе. Предсезонную подготовку украинский голкипер проходил вместе с Реалом, но где начнет новый сезон - все еще неизвестно. По информации СМИ, Лунин попал в список игроков Реала, от которых клуб хочет избавиться к началу нового сезона.

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Футбол, Новости футбола, Андрей Лунин.
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