Скачать
Четверг, 01.08.2019
Сегодня Заря сыграет против Будучности в квалификации Лиги Европы
Сегодня Заря сыграет против Будучности в квалификации Лиги Европы
Бокс: расписание боев на август 2019
Бокс: расписание боев на август 2019
Харлан - лучшая спортсменка месяца в Украине
Харлан - лучшая спортсменка месяца в Украине
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе

В Украине покажут на ТВ Ла Лигу, Бундеслигу и Лигу 1

В Украине покажут на ТВ Ла Лигу, Бундеслигу и Лигу 1
20:12 Сегодня Телеграф footballua.tv

Новости спорта: Телеканалы "Футбол 1/2" заключили долгосрочные соглашения о трансляции матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции в новом сезоне.

"Уже через две недели стартуют топовые европейские чемпионаты. Телеканалы "Футбол 1/2" в партнерстве с онлайн-сервисом Megogo покажут сразу три новых лиги: испанскую Ла Лигу, немецкую Бундеслигу и французскую Лигу 1.

В каждом из этих чемпионатов достаточно своих интриг, а потому можно гарантировать, что будет очень интересно. Если вы спросите о сроках, скажу, что, например, Ла Лига на каналах "Футбол 1/2" отныне – на следующие четыре сезона", - заявил директор телеканалов "Футбол 1/2" Александр Денисов.

Напомним, что чемпионат Франции стартует 9 августа, а чемпионаты Испании и Германии – 16 августа.

Помимо вышеуказанных трех чемпионатов, телеканалы "Футбол 1/2" являются трансляторами матчей чемпионатов Украины (7 из 12 клубов), Италии и Бельгии, Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА, а также отборочного цикла на Евро-2020.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бундеслига, Футбол, Ла Лига, Лига 1, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бокс: расписание боев на август 2019
02 Макгрегор готов к возвращению в октагон
03 Лига чемпионов: результаты матчей 31 июля
04 Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе
05 ПСЖ поставил ультиматум Неймару
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь