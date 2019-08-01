В Украине покажут на ТВ Ла Лигу, Бундеслигу и Лигу 1

Новости спорта: Телеканалы "Футбол 1/2" заключили долгосрочные соглашения о трансляции матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции в новом сезоне.

"Уже через две недели стартуют топовые европейские чемпионаты. Телеканалы "Футбол 1/2" в партнерстве с онлайн-сервисом Megogo покажут сразу три новых лиги: испанскую Ла Лигу, немецкую Бундеслигу и французскую Лигу 1.

В каждом из этих чемпионатов достаточно своих интриг, а потому можно гарантировать, что будет очень интересно. Если вы спросите о сроках, скажу, что, например, Ла Лига на каналах "Футбол 1/2" отныне – на следующие четыре сезона", - заявил директор телеканалов "Футбол 1/2" Александр Денисов.

Напомним, что чемпионат Франции стартует 9 августа, а чемпионаты Испании и Германии – 16 августа.

Помимо вышеуказанных трех чемпионатов, телеканалы "Футбол 1/2" являются трансляторами матчей чемпионатов Украины (7 из 12 клубов), Италии и Бельгии, Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА, а также отборочного цикла на Евро-2020.