Заря пробилась в третий отборочный раунд Лиги Европы

Новости спорта: Футболисты луганской "Зари" преодолели второй квалификационный этап Лиги Европы УЕФА.

Ответный поединок между "Зарей" и черногорской командой "Будучность" в Запорожье завершился со счетом 1:0 в пользу подопечных Виктора Скрипника.

Автором гола на "Славутич-Арене" стал Артем Громов, отличившийся на 32-й минуте.

"Будучность" в конце первого тайма осталась в меньшинстве - на 33-й минуте за грубую игру красную карточку получил Никола Джурич (второе предупреждение), а за минуту за неспортивное поведение ирландский арбитр Нил Дойл удалил с поля Драшко Божовича.

В первом матче в Подгорице "Заря" также обыграла "Будучность" (3:1).

Следующий соперник "Зари" определится в противостоянии "Осиек" (Хорватия) - ЦСКА (Болгария). В домашнем поединке в Софии ЦСКА одержал минимальную победу (1:0).

Матчи третьего отборочного раунда Лиги Европы "Заря" проведет 8 и 15 августа. Первую встречу луганчане сыграют на выезде.