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Заря - Будучность: видеообзор матча Лиги Европы 1.08.2019

Заря - Будучность: видеообзор матча Лиги Европы 1.08.2019
21:59 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Facebook

Новости спорта: Смотреть видеообзор матча Лиги Европы Заря - Будучность.

Луганская Заря обыграла Будучность в ответном мачте второго раунда квалификации ЛЕ – 1:0 и по сумме двух матчей прошла в следующий раунд.

Смотрите видеообзор матча Заря – Будучность:

Заря - Будучность 1:0 (первый матч — 3:1)

Гол: Громов, 32

Заря: Махарадзе — Тымчик (Каменюка. 63), Вернидуб, Чеберко, Абу Ханна — Леднев, Иванисеня, Кочергин (Чайковский, 68) — Лунев, Громов (Кабаев, 61), Хомченовский

Будучность: Драгоевич — Джурич, Милич, Болевич, Стоилькович (Зарубица, 75) — Миркович, Божович, Терзич — Перович (Роганович, 37), Грбич (Раичкович, 53), Мийич

Предупреждения: Джурич, Миркович, Грбич

Удаления: Джурич, 33 (вторая желтая карточка), Божович, 34 (неспортивное поведение)

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