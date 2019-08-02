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Заря узнала соперника в третьем раунде отбора Лиги Европы

Заря узнала соперника в третьем раунде отбора Лиги Европы
07:36 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Подопечные Виктора Скрипника сыграют против вице-чемпиона Болгарии.

Определился соперник Зари в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2019/20.

Подопечные Виктора Скрипника сыграют против ЦСКА из Софии, который по сумме двух встреч во втором раунде отбора прошел хорватский Осиек.

В первом матче болгарский клуб минимально обыграл хорватов (1:0), а во втором поединке Осиек выиграл дома с аналогичным счетом. Игра плавно перетекла сначала в дополнительное время, а после этого - в серию пенальти, где удача улыбнулась именно "армейцам".

Определился соперник Мариуполя в Лиге Европы

Первый поединок между командами пройдет в Софии 8 августа, а ответный матч в Запорожье запланирован на 15 августа.

Отметим, что ЦСКА является действующим вице-чемпионом своей страны.

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Лига Европы, ФК Заря, Новости футбола, ЦСКА София.
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