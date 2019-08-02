Кельн отправляет козла-талисмана на пенсию

4 августа проведет козел Хеннес VIII последний матч в качестве талисмана немецкого футбольного клуба «Кельн». Из-за проблем со здоровьем животное больше не сможет присутствовать на играх красно-белых.
Хеннес VIII является талисманом «Кельна» с 2008 года. После ухода из клуба он продолжит жить в зоопарке, а его пост займет Хеннес IX, который родился 24 февраля 2018 года.
Директор зоопарка Тео Пейджел рссказал: «У Хеннеса возрастной остеоартроз. Как и у людей, он может быть более или менее болезненным, в зависимости от погодных условий. Однако это его отчетливо ограничивает».
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Der #effzeh präsentiert Hennes IX. Aus gesundheitlichen Gründen wird Hennes VIII. am Sonntag auf der großen Saisoneröffnung verabschiedet. Er wird auch als Maskottchen a.D. im Kölner Zoo leben. Sein Nachfolger lebt ebenfalls bereits im Zoo. Mehr Infos zum Wechsel findet ihr über den Link in der Bio.
Исполнительный директор «Кельна» Александр Верле добавил: «Мы не хотим, чтобы наш талисман когда чувствовал боль на стадионе. Сейчас идеальное время для Хеннеси VIII уйти на пенсию».