Кельн отправляет козла-талисмана на пенсию

Новости спорта: Из-за проблем со здоровьем животное больше не сможет присутствовать на играх любимой команды.

4 августа проведет козел Хеннес VIII последний матч в качестве талисмана немецкого футбольного клуба «Кельн». Из-за проблем со здоровьем животное больше не сможет присутствовать на играх красно-белых.

Хеннес VIII является талисманом «Кельна» с 2008 года. После ухода из клуба он продолжит жить в зоопарке, а его пост займет Хеннес IX, который родился 24 февраля 2018 года.

Директор зоопарка Тео Пейджел рссказал: «У Хеннеса возрастной остеоартроз. Как и у людей, он может быть более или менее болезненным, в зависимости от погодных условий. Однако это его отчетливо ограничивает».

Исполнительный директор «Кельна» Александр Верле добавил: «Мы не хотим, чтобы наш талисман когда чувствовал боль на стадионе. Сейчас идеальное время для Хеннеси VIII уйти на пенсию».