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Карпаты планируют подписать еще одного защитника из Люксембурга

Карпаты планируют подписать еще одного защитника из Люксембурга
09:53 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Львовяне хотят приобрести уже второго игрока из Люксембурга.

22-летний защитник из Люксембурга Тим Халл вошел в сферу интересов Карпат, которые пока не сделали официального предложения Прогрес Нидеркорну, за который выступает игрок.

Главной преградой для покупке Халла может стать тот факт, что в Люксембурге уже закрыто трансферное окно и Нидеркорн не сможет заменить футболиста.

Отметим, что агент Халла тот же, что и у форварда сборной Люксембурга Жерсона Родригеса, который уже сегодня может перейти в киевское Динамо.

Карпаты уже связаны с Прогресс Нидеркорном, ведь ранее подписали из этого клуба защитника Марвина Мартинса. Действующий контракт Халла с Нидеркорном рассчитан до лета 2020 года.

В первом туре УПЛ Карпаты проиграли дома Динамо со счетом 0:2. В следующем туре львовяне сыграют с Шахтером, 4 августа.

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ФК Карпаты, Футбол, Новости футбола, Тим Халл.
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