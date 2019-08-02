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Тренер Гента в восторге от игры Яремчука

Тренер Гента в восторге от игры Яремчука
10:55 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Роман реализует даже полумоменты и ведет за собой партнеров по бельгийскому клубу.

Украинский форвард Роман Яремчук забил гол в ворота румынского «Вииторула» и помог «Генту» пройти в третий отборочный раунд Лиги Европы. После игры украинец, сделавший за два матча пять результативных действий (три гола и два ассиста), получил отличную прессу от бельгийских журналистов.

Бельгийский портал Sporza назвал Яремчука лучшим игроком поединка, оценив его действия так: «Он часто расстраивается из-за недостаточной уверенности в завершающей стадии, но на этот раз сумел реализовать одну из своих возможностей».

Главный тренер «Гента» Йесс Торуп после игры отметил феноменальный вклад украинца в успехи команды: «В первую очередь я счастлив за Романа Яремчука. Он выдал прекрасный старт сезона с тремя голами и двумя результативными передачами. Сейчас он реализует полумоменты – это очень важно для нас. Против Вииторула его гол добавил нам уверенности».

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Футбол, Новости футбола, Роман Яремчук, ФК Гент.
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