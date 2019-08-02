Кристал Пэлас намерен подписать экс-защитника Челси

Новости спорта: Опытный игрок может продолжить карьеру в команде Ходжсона.

Защитник Гари Кэхилл может присоединиться к Кристал Пэлас, которые включились в борьбу за 33-летнего англичанина с Бернли и Вест Хэмом, сообщает Daily Mail.

В данный момент Кэхилл — свободный агент после того, как покинул Челси в конце предыдущего сезона. Помимо вариантов в Англии, сообщалось о возможности продолжения карьеры в Интере для защитника.

Главный тренер Орлов Рой Ходжсон не прочь подписать Кэхилла из-за его лидерских качеств, коуч знаком с игроком по совместной работе в сборной Англии.

Сообщается, что наставник Кристал Пэлас попытается убедить опытного игрока подписать контракт уже в течение нескольких ближайших дней.

Вместе с Челси англичанин выиграл Лигу чемпионов в 2012 году, дважды побеждал в Лиге Европы (2013, 2019), также стал двукратным чемпионом Англии и двукратным обладателем Кубка Англии. Единожды выигрывал Кубок Лиги.

В минувшем сезоне Кэхилл сыграл в 8 матчах во всех турнирах за команду Сарри. Всего он провел за Челси до 200 матчей.

Кристал Пэлас финишировал 12-м в прошлом сезоне АПЛ. Новый чемпионат команда Ходжсона начнет матчем против Эвертона, 10 августа.