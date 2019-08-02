Скачать
Пятница, 02.08.2019
Заря - Будучность: видеообзор матча Лиги Европы 1.08.2019
Заря - Будучность: видеообзор матча Лиги Европы 1.08.2019
Бокс: расписание боев на август 2019
Бокс: расписание боев на август 2019
Стали известны все пары третьего этапа квалификации Лиги Европы
Стали известны все пары третьего этапа квалификации Лиги Европы
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе

Кристал Пэлас намерен подписать экс-защитника Челси

Кристал Пэлас намерен подписать экс-защитника Челси
11:04 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Опытный игрок может продолжить карьеру в команде Ходжсона.

Защитник Гари Кэхилл может присоединиться к Кристал Пэлас, которые включились в борьбу за 33-летнего англичанина с Бернли и Вест Хэмом, сообщает Daily Mail.

В данный момент Кэхилл — свободный агент после того, как покинул Челси в конце предыдущего сезона. Помимо вариантов в Англии, сообщалось о возможности продолжения карьеры в Интере для защитника.

Главный тренер Орлов Рой Ходжсон не прочь подписать Кэхилла из-за его лидерских качеств, коуч знаком с игроком по совместной работе в сборной Англии.

Сообщается, что наставник Кристал Пэлас попытается убедить опытного игрока подписать контракт уже в течение нескольких ближайших дней.

Вместе с Челси англичанин выиграл Лигу чемпионов в 2012 году, дважды побеждал в Лиге Европы (2013, 2019), также стал двукратным чемпионом Англии и двукратным обладателем Кубка Англии. Единожды выигрывал Кубок Лиги.

В минувшем сезоне Кэхилл сыграл в 8 матчах во всех турнирах за команду Сарри. Всего он провел за Челси до 200 матчей.

Кристал Пэлас финишировал 12-м в прошлом сезоне АПЛ. Новый чемпионат команда Ходжсона начнет матчем против Эвертона, 10 августа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Челси, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Американский боксер удивил своей защитой в углу ринга (Видео)
02 Российский кикбоксер сломал своей девушке лицевую кость за отказ сварить суп
03 Автор самого быстрого нокаута в истории UFC вызвал на бой Макгрегора
04 Лига Европы: результаты матчей 1 августа
05 "Нужно бить и не пропускать": Кэмпбелл рассказал, как победить Ломаченко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь