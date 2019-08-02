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Стали известны все пары третьего этапа квалификации Лиги Европы

Стали известны все пары третьего этапа квалификации Лиги Европы
11:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: В футбольной Лиге Европы определились все претенденты на выход в заключительную стадию отбора - раунд плей-офф.

на третьем этапе квалификации Лиги Европы луганская "Заря" дважды сыграет с болгарским ЦСКА из Софии, а "Мариуполь" сойдется с голландским клубом АЗ.

Пары третьего отборочного раунда Лиги Европы УЕФА.

Путь чемпионов:

"Сутьеска" (Черногория) - "Линфилд" (Северная Ирландия)

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Судува" (Литва)

"Арарат-Армения" (Армения) - "Сабуртало" (Грузия)

"Рига" (Латвия) - ХИК (Финляндия)

"Лудогорец" (Болгария) - "ТНС" (Уэльс)

"Сараево" (Босния и Герцеговина) - БАТЭ (Беларусь)

"Дюделанж" (Люксембург) - "Нымме Калью" (Эстония)

"Астана" (Казахстан) - "Валлетта" (Мальта)

"Шериф" (Молдова) - АИК (Швеция)

"Слован" (Словакия) - "Дандолк" (Ирландия).

Основной путь:

"Норчепинг" (Швеция) - "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль)

"Торино" (Италия) - "Шахтер" (Солигорск, Беларусь)

"Антверпен" (Бельгия) - "Виктория" (Чехия)

"Аустрия" (Австрия) - "Аполлон" (Кипр)

"Фейеноорд" (Голландия) - "Динамо" (Тбилиси, Грузия)

"Брондбю" (Дания) - "Брага" (Португалия)

"Мольде" (Норвегия) - "Арис" (Греция)

"Локомотив" (Пловдив, Болгария) - "Страсбур" (Франция)

"Тун" (Швейцария) - "Спартак" (Россия)

"Стяуа" (Румыния) - "Млада-Болеслав" (Чехия)

"Пюник" (Армения) - "Вулверхэмптон" (Англия)

"Митьюлланд" (Дания) - "Рейнджерс" (Шотландия)

"Мариуполь" (Украина) - АЗ (Голландия)

АЕК Ларнака (CYP) - "Гент" (BEL)

"Легия" (Польша) - "Атромитос" (Греция)

"Хеугесунн" (Норвегия) - ПСВ (Голландия)

"Риека" (Хорватия) - "Абердин" (Шотландия)

"Вентспилс" (Латвия) - "Гимарайнш" (Португалия)

"Вадуц" (Лихтенштейн) - "Айнтрахт" (Германия)

"Партизан" (Сербия) - "Малатьяспор" (Турция)

"Мальме" (Швеция) - "Зриньски" (Босния и Герцеговина)

ЦСКА (София, Болгария) - "Заря" (Луганск,Украина)

"Нефтчи" (Азербайджан) - "Бней-Иегуда" (Израиль)

"Люцерн" (Швейцария) - "Эспаньол" (Испания)

"Спарта" (Чехия) - "Трабзонспор" (Турция)

"Университатя" (Крайова, Румыния) - АЕК (Греция).

Победители третьего квалификационного этапа (поединки пройдут 6-8 и 13-15 августа) выйдут в плей-офф Лиги Европы УЕФА.

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Лига Европы, ФК Заря, Футбол, Новости футбола, ФК Мариуполь.
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