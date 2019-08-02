Барселона не может продать Коутиньо

Новости спорта: Игрок не слишком популярен на трансферном рынке.

Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо, похоже, и дальше продолжит карьеру в каталонском клубе, сообщает Marca.

Несмотря на попытки Блаугранас продать 27-летнего бразильца, покупателя на Коутиньо в летнее межсезонье не нашлось, а в оставшиеся дни вряд ли кто-то захочет его подписать.

Барселона выставила ценник на игрока в 100 миллионов евро, но никто не делал официальных предложений испанцам, а ПСЖ и вовсе отказались покупать игрока, которого им предлагали в Каталонии.

Испанцы подписали Коутиньо за 120 миллионов евро, тем самым сделав его наиболее дорогостоящим приобретением в истории клуба. В своем первом полноценном сезоне на Камп Ноу футболист забил 11 голов в 54 матчах во всех турнирах.

В новом сезоне Коутиньо будет сложнее пробиться в основу Барселоны после того, как клуб за 120 миллионов евро подписал звездного нападающего Атлетико Антуана Гризманна.