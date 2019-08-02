Женская бригада арбитров обслужит матч за Суперкубок УЕФА

Новости спорта: Первая женщина, которая отработает на матче такого уровня.

Женская бригада арбитров во главе с француженкой Стефани Фраппар получила назначение на матч за Суперкубок УЕФА между Ливерпулем и Челси, информирует официальный сайт организации.

Помагать Фраппар будут ассистентки Мануэла Николози и Мишель О’Нил. Впервые в истории мужских еврокубковых турниров обслуживать матч будут женщины.

В начале июля Фраппар была включена в список арбитров, которые будут работать на матчах Лиги 1 в сезоне 2019/20. До этого француженка регулярно судила матчи Лиги 2.

В конце апреля Фраппар уже выпадала возможность отсудить один матч Лиги 1, в котором принимали участие Страсбур и Амьен (0:0).

Матч за Суперкубок УЕФА Ливерпуль — Челси состоится 14 августа в Стамбуле на стадионе Водафон Парк.